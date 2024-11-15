Однако, вероятнее всего, его предложение будет проигнорировано, поскольку не все страны-участники разделяют такую позицию.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, полномочия которого истекают в конце месяца, направил министрам иностранных дел стран-участников европейского сообщества письмо с призывом приостановить политический диалог с Израилем из-за возможного нарушения прав человека в секторе Газа.

В своём письме глава европейской дипломатии выражает обеспокоенность насчёт возможного нарушения международного гуманитарного права в анклава, подчёркивая, что Тель-Авив не реагирует на эти беспокойства. Боррель акцентирует внимание на том, что политический диалог между сторонами предусмотрен двусторонним соглашение между Европейским союзом и Израилем, которое может использоваться для приостановки этого диалога.

В то же время издание Reuters, ссылаясь на собственных источников, пишет, что такая инициатива, вероятнее всего, не получит поддержки в Европейском союзе, поскольку требует согласие всех 27 стран-участников. При этом уже есть информация о том, что многие постоянные представители стран европейского сообщества высказались против предложения Жозепа Борреля.

Сдругой стороны, источник издания считает это письмо «сильным сигналом» обеспокоенности со стороны Европейского союза тем, как именно израильская армия проводит свою военную операцию в секторе Газа.