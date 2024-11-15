Новая установка сможет как запускать ракеты малого радиуса, так и осуществлять пуски баллистических ракет.

Стало известно, что американская оборонная компания Lockheed Martin работает над новой реактивной системой залпового огня (РСЗО) для Армии Соединённых Штатов Америки. Первый прототип установки уже был продемонстрирован, о чём сообщает ряд иностранных изданий и порталов, в частности The War Zone. Казалось бы ничего необычного, если бы не одно «но» - разрабатываемая РСЗО является универсальной и может выполнять сразу три типа задач.

Новая американская установка будет базироваться на тяжёлом корпусе Logistic Vehicle System Replacement с установленными четырьмя пусковыми ячейками, каждая из которых может нести до шести ракет реактивных снарядов калибра 227-мм GMLRS. Общий залп составляет 24 ракеты, то есть в четыре раза больше, чем уже известная M142 HIMARS.

Однако уникальность разрабатываемой РСЗО заключается немного в другом - в универсальности пусковых ячеек, куда также можно разместить две современные баллистические ракеты Precision Strike Missile (PrSM) или одну ATACMS. Помимо этого предусмотрено её оснащение ракетами-перехватчиками класса «земля - воздух». Таким образом установка способна осуществлять сразу три функции: поражение объектов на малой дальности ракетами GMRLS (например уничтожение мест скопления противника или логистических объектов), удары баллистическими ракетами по более отдалённым объектам (например пункты командования) и защита самой установки от внешних угроз (например баллистические ракеты, направленные на уничтожение самой установки).

При этом стоит понимать, что на текущий момент речь идёт лишь о прототипе новой установки и нет приблизительных сроков завершения разработки, более подробной информации о боевых и технических возможностях.