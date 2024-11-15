Стало известно, что американская оборонная компания Lockheed Martin работает над новой реактивной системой залпового огня (РСЗО) для Армии Соединённых Штатов Америки. Первый прототип установки уже был продемонстрирован, о чём сообщает ряд иностранных изданий и порталов, в частности The War Zone. Казалось бы ничего необычного, если бы не одно «но» - разрабатываемая РСЗО является универсальной и может выполнять сразу три типа задач.
Новая американская установка будет базироваться на тяжёлом корпусе Logistic Vehicle System Replacement с установленными четырьмя пусковыми ячейками, каждая из которых может нести до шести ракет реактивных снарядов калибра 227-мм GMLRS. Общий залп составляет 24 ракеты, то есть в четыре раза больше, чем уже известная M142 HIMARS.
Однако уникальность разрабатываемой РСЗО заключается немного в другом - в универсальности пусковых ячеек, куда также можно разместить две современные баллистические ракеты Precision Strike Missile (PrSM) или одну ATACMS. Помимо этого предусмотрено её оснащение ракетами-перехватчиками класса «земля - воздух». Таким образом установка способна осуществлять сразу три функции: поражение объектов на малой дальности ракетами GMRLS (например уничтожение мест скопления противника или логистических объектов), удары баллистическими ракетами по более отдалённым объектам (например пункты командования) и защита самой установки от внешних угроз (например баллистические ракеты, направленные на уничтожение самой установки).
При этом стоит понимать, что на текущий момент речь идёт лишь о прототипе новой установки и нет приблизительных сроков завершения разработки, более подробной информации о боевых и технических возможностях.