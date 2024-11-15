Она подчеркнула, что реальные шансы на вступление Украины в Европейский союз будут не раньше 2030 года.

Посол Европейского союза в Киеву Катарина Матернова, по совместительству работающая в генеральном директорате по вопросам соседства и переговоров о расширении, на мероприятии «Украина 2050. Диалоги о будущем» заявила, что Украина может вступить в состав Европейского союза не раньше 2030 года и при условии урегулирования российско-украинского конфликта.

По словам европейского дипломата, она имеет свою оценку по поводу возможного вступления Украины и произойдёт это только к концу десятилетия при выполнении ряда условий.

Матернова объяснила, что в вопросе евроинтеграции Украины отыгрывают роль сразу три аспекты:

завершение российско-украинского конфликта;

технический аспект - успешное закрытие переговорного процесса по вступлению;

политический аспект - ратификация заявки всеми странами-участниками европейского сообщества;

Катарина Матернова также подчеркнула, что имеет обоснование для своего прогноза по возможной дате вступления Украины в Европейский союз. Она утверждает, что примерно о таких сроках говорил и действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Впрочем, другие дипломаты из Европейской комиссии также ранее говорили, что следующее расширение Европейского союза произойдёт ближе к концу десятилетия, когда полномочия главного европейского исполнительного органа будут истекать. Обусловлено это и тем, чтобы дать время всем кандидатам на членство выполнить условия для вступления в Европейский союз.