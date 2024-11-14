Западные средства массовой информации пишут, что сейчас не публично украинские власти и западные чиновники рассматривают безопасность как приоритет над возвращением территорий.

Не так давно руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил завершение российско-украинского конфликта на границах на момент февраля 2022 года, то есть без Донецкой, Луганской областей и Крыма. При этом ещё недавно "минимальным" порогом Киева было возвращение на государственные границы 1991 года, а также вступление в НАТО.

Как пишет ряд иностранных изданий, в частности The New York Times, позиция украинских властей по поводу территориальной целостности претерпела небольшие изменения и Киев готовить уступить часть областей России, если вдруг новоизбранный американский президент Дональд Трамп организует переговоры. Однако в таком случае, Киев будет наставить на гарантиях безопасности.

Председатель комитета по вопросам обороны и разведки Верховной рады Украины Роман Костенко дал комментарий изданию, подтвердив, что переговоры должны базироваться на гарантиях безопасности и важнее них ничего нет. Другой высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности также признал, что территориальный вопрос хоть и важен, но отходит на второй план, когда гарантии безопасности - вопрос номер один в переговорной повестке.

The New York Times считают, что Киев может завершить российско-украинский конфликт, смирившись с потерей территорий, без их официального признания за Россией. Однако украинские власти будут требовать реальных гарантий безопасности. Речь идёт о следующих сценариях: вступление в НАТО, размещение американского неядерного оружия стратегического сдерживания или проведение демилитаризованной зоны с участием миротворческого контингента войск в лице Запада.

The Washington Post также пишут, что среди чиновников в Европейском союзе и НАТО, всё чаще начали говорить о переговорах не в формате «земля в обмен на мир», а «земля в обмен на безопасность». При этом бывший французский посол в Вашингтоне Жерар Аро, в разговоре с журналистами издания подчёркивает, что публично об этом говорить вряд ли кто-то будет, ведь это сочтут за «поощрение агрессии».

В то же время бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью The New York Times сомневается в возможности обеспечить выгодный мир для Киева. Он объясняет, что сложно требовать приемлемых условий, когда твоя страна ежедневно теряет километры территорий и перспектива будущих границ при сохранении этой тенденции выглядит туманно.