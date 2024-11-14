По мнению российского министра, Вашингтон хочет держать всё в своих руках.

Избрание Дональда Трампа следующим американским президентом придало небольшую надежду на то, что российско-украинский конфликт будет урегулирован мирным путём и на справедливых условиях. Через несколько дней после президентских выборов в Соединённых Штатах Америки, ряд средств массовой информации опубликовали возможный план Трампа, который предполагает заморозку боевых действий вдоль текущей линии боевого соприкосновения с проведением демилитаризованной зоны на российско-украинской границе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с избранием Трампа, выразив мнение, что это не изменит отношение Вашингтона к Украине и российско-украинскому конфликту. По его словам, американские власти по-прежнему хотят, чтобы всё было под их контролем, начиная от «натовского» и до «околонатовского» пространства.

Российский министр подчеркнул, что он не знает, как конкретно Вашингтон будет осуществлять свои контрольные функции. Тем не менее, на Западе абсолютно гарантированно будут пытаться оставить все процессы под своим контролем - добавил он. Скорее всего, речь идёт о том, что Соединённые Штаты Америки будут также пытаться защитить свои интересы, но может уже не своими руками и, например, без затратного военного присутствия американских войск в Европе.

Что касается ранее описанной перспективы завершения боевых действий вдоль линии боевого соприкосновения и фактической заморозки российско-украинского конфликта, Лавров считает такой сценарий ещё более плохим, чем Минские соглашения (не привели к прекращению огня на Донбассе).

Российский президент Владимир Путин уже говорил о том, что Кремль готов подписать мирное соглашение только на основе Стамбульских договорённостей. Иначе говоря: территориальные уступки Киева, внеблоковый статус, введение ограничения на вооружённые силы страны, гарантии не размещения военных баз НАТО и придание официального статуса русскому языку.