Их встреча длилась несколько часов.

После того, как Дональд Трамп был избран следующим американским президентом, действующий глава государства Джо Байден согласился провести с ним встречу и продолжать диалог как в 2016 году, когда уходящий с поста Барак Обама встретился с избранным на первый срок республиканцем. Вчера Байден и Трамп провели встречу в Овальном кабинете, а действующий глава государства назвал своего преемника на должности «господином избранным президентом, бывшим президентом Дональдом». Всего их встреча длилась несколько часов, как позже рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Дональд Трамп охарактеризовал встречу с Джо Байденом как хорошую, подчеркнув, что им вновь удалось узнать друг-друга получше. По словам новоизбранного американского президента, они обсудили два вопроса, в которых мнения политиков в прошлом отличались - Украина и Ближний Восток. При этом Байден заверил, что власть в стране будет передана Трампу мирно, насколько это возможно. До этого были опасения, что одна из сторон может упорно противостоять передачи власти, учитывая опыт 2021 года, когда Капитолий штурмовали сторонники Республиканской партии.

Советник по вопросам национальной безопасности действующего американского президента Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден во время разговора с Дональдом Трампом призвал его оказывать поддержку Украине и дальше. Действующий глава государства настаивал на том, что постоянная поддержка Киева со стороны Вашингтона отвечает интересам безопасности Соединённых Штатов Америки.

Ранее уже была новость о том, что Джо Байден незадолго до окончания срока его полномочий обратится к Конгрессу с просьбой выделить Украине дополнительный пакет финансирования на следующий год.