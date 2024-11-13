Помимо этого Москва инвестирует деньги в развитие африканских государств.

Заместитель министра иностранных дел России, по совместительству специальный представитель по Ближнему Востоку и странам Африки, Михаил Богданов по итогам первой министерской конференции «Россия — Африка» сообщил о списании Москвой 20 миллиардов долларов долговых обязательств африканских государств перед Россией.

По словам российского чиновника, у правительства также существует программа рефинансирования, в рамках которой долги перераспределяют на проекты по развитию этих стран. Богданов добавил, что данная программа позволяет использовать средства для воплощения в жизнь различных социально-экономических проектов в Африке.

Ещё в прошлом году российский президент Владимир Путин называл долговые обязательства стран Африки препятствием для наращивания сотрудничества, при этом объявив о выделении дополнительных 90 миллионов долларов на развитие этих отношений. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, побывавший в африканском турне, выступал с аналогичными заявлениями и призывами к наращиванию сотрудничества с африканскими государствами.