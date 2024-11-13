Это входит в план победы Зеленского и, по данным издания, данную идею разделяет Дональд Трамп.

Известно, что одним из пунктов плана победы Украины является размещение украинских войск на территории Европы, чтобы заменить американское военное присутствие, сократив расходы Соединённых Штатов Америки. Во всём документе данная идея является единственным положением, в котором Киев предлагает что-то взамен, а не только требует.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что во время встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в сентябре, украинский политик представил республиканцу свой план победы. Отмечается, что новоизбранный американский президент был заинтересован размещением украинских войск в Европе, поскольку это входит в его планы по снижению американского военного присутствия на европейском континенте и, соответственно, расходов на европейскую безопасность.

Помимо этого, в своём плане Зеленский изложил намерения снизить китайское присутствие на украинском рынке, поделившись с Западом доступом к украинским природным ресурсам, которые имеются в недрах страны, но не были обнаружены из-за недофинансирования разведки месторождений.

Тем не менее, для того, чтобы воплотить в жизнь все идеи Владимира Зеленского, в Киеве будут настаивать на необходимости предоставления Украине членства в НАТО, ведь только таким образом можно создать формальные условия для размещения украинских войск в Европе. Пока непонятно, согласится ли Дональд Трамп на такой шаг, ведь окончательный план мирного урегулирования российско-украинского конфликта не был им ещё изложен.