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Nacvark
Франция до конца года произведёт 1200 авиабомб AASM, из них 600 передадут ВСУ
Об этом стало известно из обнародованного доклада Национального собрания страны.

Комитет по обороне Национального собрания Франции в ноябре обнародовал октябрьский доклад, в котором рассказывается о ситуации с производством, ремонтом, поставками и продажей французского вооружения. В данном документе рассказывается, что до конца текущего года Министерство вооружённых сил Франции намерено произвести 1200 единиц управляемых авиационных бомб AASM HAMMER, половину из которых (600 единиц) поставят Вооружённым силам Украины.

Armement Air-Sol Modulaire (AASM) - управляемые авиационные бомбы класса «воздух - поверхность» французского производства класса, направленные на непосредственную авиационную поддержку. Существует в различных вариациях, наиболее распространённая (вес боевой части 250 килограмм) поражает цели на расстоянии до 70 километров. В 2023 году завершились испытания авиабомбы мощностью 1000 килограмм.

В документе отмечается, что производство авиационных бомб необходимо значительно ускорить, чтобы исполнить все обязательства по пополнению запасов и поставкам оружия.

Помимо этого докладчики из комитета по обороне настаивают на необходимости активизировать ремонт авиационной техники, в частности на фоне объявления информации о передаче Военно-воздушным силам Украины нескольких бортов Mirage 2000-5. В документе обращают внимание на том, что из-за поставок самолётов Киеву и инцидентов в воздухе, истребительный арсенал ВВС Франции устаревает и требует модернизации.

#украина #франция #aasm
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