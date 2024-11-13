Об этом свидетельствует комментарий бывшего сотрудника Пентагона Тони Ху.

Издание Forbes, ссылаясь на комментарий бывшего сотрудника министерства обороны Соединённых Штатов Америки Тони Ху, пишет, что Тайвань, вероятнее всего, мог передать Вооружённым силам Украины до 15 единиц зенитно-ракетных комплексов MIM-23 Hawk американского производства, которые разработали ещё в 1960-х годах.

Отмечается, что если информация является правдивой, то, учитывая украинский арсенал зенитно-ракетных комплексов С-300 с вычетом боевых потерь, одни системы Hawk (с учётом переданных другими союзниками) могли составить почти третьи от общих сил противовоздушной обороны Украины.

В материале издание акцентируется внимание на том, что в 2015 году Тайвань начал снимать с вооружения устаревшие американские зенитно-ракетные комплексы, заменяя их новыми. Соединённые Штаты Америки могли поспособствовать тому, чтобы старые единицы техники были переданы украинской армии. Причём, как подчёркивает Forbes, обсуждения между американцами и тайванцами по этому поводу велись ещё летом 2023 года. Вполне вероятно, что поставку решили осуществить без информационного шума, ведь Тайбэй сам нуждается в поставках оружия и регулярно заказывает американское вооружение.

Стоимость одного комплекса MIM-23 Hawk составляет 30 миллионов долларов. Один выстрел ракеты-перехватчика обойдётся в 250 тысяч долларов. Тем не менее, сейчас на вооружении Вооружённых сил Украины есть и более современные системы, например Patriot и NASAMS, поэтому поставка Hawk в 2023 году могла быть связана с истощением запасов украинской противовоздушной обороны и острой нехватки зенитно-ракетных комплексов.