Издание Forbes, ссылаясь на комментарий бывшего сотрудника министерства обороны Соединённых Штатов Америки Тони Ху, пишет, что Тайвань, вероятнее всего, мог передать Вооружённым силам Украины до 15 единиц зенитно-ракетных комплексов MIM-23 Hawk американского производства, которые разработали ещё в 1960-х годах.
Отмечается, что если информация является правдивой, то, учитывая украинский арсенал зенитно-ракетных комплексов С-300 с вычетом боевых потерь, одни системы Hawk (с учётом переданных другими союзниками) могли составить почти третьи от общих сил противовоздушной обороны Украины.
В материале издание акцентируется внимание на том, что в 2015 году Тайвань начал снимать с вооружения устаревшие американские зенитно-ракетные комплексы, заменяя их новыми. Соединённые Штаты Америки могли поспособствовать тому, чтобы старые единицы техники были переданы украинской армии. Причём, как подчёркивает Forbes, обсуждения между американцами и тайванцами по этому поводу велись ещё летом 2023 года. Вполне вероятно, что поставку решили осуществить без информационного шума, ведь Тайбэй сам нуждается в поставках оружия и регулярно заказывает американское вооружение.
Стоимость одного комплекса MIM-23 Hawk составляет 30 миллионов долларов. Один выстрел ракеты-перехватчика обойдётся в 250 тысяч долларов. Тем не менее, сейчас на вооружении Вооружённых сил Украины есть и более современные системы, например Patriot и NASAMS, поэтому поставка Hawk в 2023 году могла быть связана с истощением запасов украинской противовоздушной обороны и острой нехватки зенитно-ракетных комплексов.