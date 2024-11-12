Об этом сообщил Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью украинским средствам массовой информации заявил, что спустя два года Европа всё же выполнила своё обещание поставить Вооружённым силам Украины один миллион артиллерийских снарядов. Он добавил, что за этот год уже поставлено 980 тысяч боеприпасов и вскоре цифра перейдёт за отметку один миллион снарядов.

По словам главы европейской дипломатии, всего до конца текущего года Европейский союз намерен поставить Украине полтора миллиона боеприпасов. Боррель объяснил, что поставки осуществляются в рамках двусторонних соглашений со странами-участниками Европейского союза, по чешской инициативе (европейские государства закупают снаряды по миру).

В следующем году Жозеп Боррель не анонсирует поставку большего числа боеприпасов и надеется, что количество поставляемых артиллерийских снарядов сохранится на уровне полтора миллиона единиц в год. Он отметил, что основная проблема поставок не в том, чтобы передать имеющиеся снаряды, а произвести новые. Чиновник признаёт, что когда в Брюсселе громогласно обещали поставить за год один миллион снарядов, не выполнив обещание, в Европе попросту не понимали, какой реальный объём производства может выдавать европейский военно-промышленный комплекс. Сейчас производственные мощности стран-участников позволяют выпускать один миллион артиллерийских снарядов ежегодно.