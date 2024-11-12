Новоизбранный американский президент Дональд Трамп является противником военной помощи Украине, критикуя такой акт поддержки за то, что американским налогоплательщикам приходится расплачиваться за безопасность в Европе. Предполагается, что после своей инаугурации республиканец может прекратить выделять военное и экономическое финансирование Киеву, в связи с чем страна столкнётся с проблемами при выполнении государственного бюджета.
Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина, входящая в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, рассказал журналистам о том, существует ли «план Б» на случай прекращения внешней помощи со стороны Запада.
По словам украинского депутата, запасной план абсолютно точно есть и заключается он в том, чтобы остановить все выплаты, кроме военных, тем самым снизив дефицит государственного бюджета. По её мнению, люди должны объединиться, ведь сейчас в стране военное положение.
Южанина подчеркнула, что утверждённый государственный бюджет Украины на 2024 год был составлен не оптимально, ведь государство могло отказаться от ненужных расходов. В пример она приводит ситуацию с ремонтом дорожной инфраструктуры, на что было выделено много денег, хотя это явно не приоритетная задача. Примечательно, что в контексте ремонта дорог, уже были новости 1 - 2 месяца назад, когда в Покровске (~10 километров от линии боевого соприкосновения) начались ремонтные работы.