В Киеве могут отменить все выплаты, кроме военных, чтобы снизить расходы.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп является противником военной помощи Украине, критикуя такой акт поддержки за то, что американским налогоплательщикам приходится расплачиваться за безопасность в Европе. Предполагается, что после своей инаугурации республиканец может прекратить выделять военное и экономическое финансирование Киеву, в связи с чем страна столкнётся с проблемами при выполнении государственного бюджета.

Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина, входящая в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, рассказал журналистам о том, существует ли «план Б» на случай прекращения внешней помощи со стороны Запада.

По словам украинского депутата, запасной план абсолютно точно есть и заключается он в том, чтобы остановить все выплаты, кроме военных, тем самым снизив дефицит государственного бюджета. По её мнению, люди должны объединиться, ведь сейчас в стране военное положение.

Южанина подчеркнула, что утверждённый государственный бюджет Украины на 2024 год был составлен не оптимально, ведь государство могло отказаться от ненужных расходов. В пример она приводит ситуацию с ремонтом дорожной инфраструктуры, на что было выделено много денег, хотя это явно не приоритетная задача. Примечательно, что в контексте ремонта дорог, уже были новости 1 - 2 месяца назад, когда в Покровске (~10 километров от линии боевого соприкосновения) начались ремонтные работы.