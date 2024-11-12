Премьер-министр Грузии рассчитывает, что после урегулирования ситуации на украинских территориях будут обеспечены все условия для перезагрузки отношений.

Несмотря на то, что после назначения на пост премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе все европейские программы финансирования Тбилиси были заморожены, а процесс вступления страны в Европейский союз приостановлен, глава грузинского правительства по-прежнему не исключает евроинтеграцию. Как он уже говорил ранее, для этого необходимо произвести перезагрузку отношений с Соединёнными Штатами Америки и Европейским союзом, что станет возможным в 2025 году.

В этот раз Кобахидзе во время очередной сессии Конференции Организации Объединённых Наций (ООН) по изменению климата, проходящей в Азербайджане, заявил, что надеется на качественную перестройку отношений Грузии как с Европейским союзом, так и Соединёнными Штатами Америки. Он подчеркнул, что это станет возможным после того, как вскоре будет урегулирован российско-украинским конфликт, поскольку это создаст все условия для восстановления отношений Тбилиси как с Брюсселем, так и Вашингтоном.

В октябре подобное заявление уже делал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Глава словацкого правительства посчитал, что поднятие темы о приглашении Украины в НАТО является неслучайным событием, которое даёт намёк на скорое завершение российско-украинского конфликта.