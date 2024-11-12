На это указывают спутниковые снимки американского института и изученная изданием документация.

Издание Associated Press, ссылаясь на документы китайского правительства и анализ спутниковых снимков горного массива вблизи города Лешань (провинция Сычуань), сделанных Институтом международных исследований Миддлбери в Калифорнии, пишет, что Китай, вероятнее всего, движется к созданию первого китайского атомного авианосца или крейсера.

По данным издания, изначально исследователи предполагали, что Пекин строит реактор для производства оружейного плутония или трития. Однако в конце концов они выяснили, что на самом деле китайские инженеры строят прототип ядерного реактора для большого военного корабля. Изученные документы (тендеры, личные дела персонала) указывают на закупку реакторного оборудования 701-м научно-исследовательским институтом, который разрабатывает авианосцы.

Как утверждает Associated Press, это стало подтверждением, что Китай работает над ядерной силовой установкой, которая будет размещена на борту надводного военного корабля большого размера, вероятнее всего - авианосца или крейсера. На запросы издания представители китайского правительства не ответили.

Отмечается, что это станет настоящим вызовом для Соединённых Штатов Америки, ведь такая разработка позволит использовать китайский флот по всему миру из-за отсутствия необходимости в частых дозаправках и покрытия энергетических потребностей современного оборудования на борту. На текущий момент атомные авианосцы есть только у Соединённых Штатов Америки и Франции.