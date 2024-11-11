Современные проблемы требуют современных решений .

Не так давно в Соединённых Штатах Америки состоялись президентские выборы, в ходе которых победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. На самом деле разрыв в голосах между кандидатами в американские президенты был небольшой: за республиканца Трампа отдали голос почти 75 миллионов человек, за демократа Харрис - 71 миллиона человек. Очевидно, что в стране с двухпартийной системой существенная часть населения оказалась недовольна итогами выборов.

Американская туристическая компания Villa Vie Residences предложила для таких граждан отличный вариант, как они могут «пропустить» президентство Дональда Трампа и вернуться в Соединённые Штаты Америки накануне новых выборов. Об этом пишет издание Business Insider.

Компания разработала тур под наименованием Skip Forward («Промотай вперед»), который в тарифе «все включено» позволит американцам всего за 255 тысяч долларов отправиться в четырёхлетнее путешествие, посетив 140 стран на всех континентах мира. Для тех, кто желает вернуться в страну немного раньше, например в 2026 году к моменту новых выборов в Конгресс, предлагают тур Midterm Selection («Промежуточные выборы») стоимостью всего 150 тысяч долларов за одноместную каюту.

Представитель Villa Vie Residences рассказал изданию Business Insider, что все варианты обеспечивают «гибкость, позволяющую избежать политики и монотонности городской суеты»

В обеих описанных пакетах услуг несогласные с победой Дональда Трампа американцы имеют возможность посещать на круизном судне спортзал, спа-салон, наслаждаться бесплатным алкоголем во время обеда и ужина.