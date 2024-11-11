Он пообещал, что такие инициативы встретят его сопротивление.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу возможного вооружения его страны ядерным оружием, заявив, что он категорически против наличия собственных атомных бомб у Берлина. Он утверждает, что если такие инициативы вдруг появятся, то они встретятся с серьёзным сопротивлением.

По словам немецкого канцлера, Германии стоит по-прежнему сосредоточиться на разработке обычных неядерных стратегических вооружений, которые смогут обеспечивать национальную безопасность.

Для этого немецкие власти активно наращивают сотрудничество с Францией и Великобританией в сфере разработки ракет дальнего радиуса действия, оснащённых неядерным боезарядом. Шольц добавил, что данное направление является ключевым в стратегии безопасности Германии

Впрочем, ядерное оружие Германии действительно не нужно, ведь ещё со времён Холодной войны на немецком аэродроме в городе Бюхель располагаются американские атомные бомбы. Речь идёт о десятках единицах ядерного оружия. Помимо этого Вашингтон планирует к 2026 году разместить на территории страны крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk, которые также могут быть в случае необходимости носителем ядерного оружия.