Всё из-за инцидента в Амстердаме, где израильские футбольные болельщики подверглись нападению.

Известно, что в ночь на пятницу после футбольного матча Лиги Европы (нидерландская команда «Аякс» против израильской «Маккаби») в Амстердаме начались погромы, в ходе которых палестинские активисты атаковали израильских болельщиков. Несмотря на этот инцидент, во Франции подтвердили намерения провести 14 ноября в Париже футбольный матч между израильской и французской командой, а французский президент Эмманюэль Макрон лично посетит футбольный стадион «Стад де Франс».

Стало известно, что французские власти намерены существенно повысить меры безопасности во время футбольного матча, задействовав четыре тысячи сотрудников спецслужб для обеспечения порядка. Об этом сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес.

Отмечается, что матч является «проблемным», учитывая инциденты, которые ранее произошли в Амстердаме. Имеется серьёзный риск повторения провокаций.

При этом министр внутренних дел Франции Бруно Реталло объяснил, что Париж не намеревается переносить футбольный матч из-за погрома в Амстердаме, поскольку «Франция не отступает», а решение о переносе игры означает «сдаться перед лицом угроз насилия и антисемитизма».