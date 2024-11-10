Об этом новоизбранный президент сообщил на своей странице социальной сети Truth Social.

Известно, что сейчас избранный в президенты Дональд Трамп формирует свою команду, которая станет основой для его исполнительной администрации и президентского кабинета. Руководствуясь информацией о том, какие политики будут привлечены в его правительство, можно сделать выводы по поводу того, каким будет внешняя и внутренняя политика нового американского президента.

Предполагалось, что Дональд Трамп может привлечь в новую команду бывших членов правительства во время его первой президентской каденции, в частности бывшего Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Майка Помпео и экс-представителя государства в Организации Объединённых Наций (ООН). Примечательно, что оба политика поддерживают идею с оказанием военной помощи Украине, а Помпео самолично оглашал о поставках Украине оружия во время президентства Трампа.

Однако во время своей второй президентской каденции Дональд Трамп не намерен приглашать в свою команду ни Майка Помпео, ни Никки Хейли. Об этом он сообщил на своей странице социальной сети Truth Social, подчеркнув, что благодарен им за проделанную работу во время прошлого его президентского срока.

Предполагалось, что если Помпео вновь назначат во главе Государственного департамента, он будет настаивать на более активной роли Соединённых Штатов Америки в Европе, в частности для мирного урегулирования российско-украинского конфликта на приемлемых для Киева условиях.