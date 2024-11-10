Об этом сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам телефонного разговора с немецким канцлером Олафом Шольцом заявил о приближении Баку и Еревана к утверждению окончательного текста мирного договора, который станет основой для решения территориального конфликта между странами.

По словам азербайджанского президента, несмотря на задержку Арменией предложений по тексту документа, что негативно отразилось на процессе, в целом стороны близки к достижению окончательного соглашения по тексту документа. Переговоры по этому поводу будут продолжены после завершения Климатической конференции Организации Объединённых Наций (ООН) СОР29, которая пройдёт в Баку с 11 по 22 ноября. При этом Шольц уведомил Алиева о невозможности посетить конференцию в азербайджанской столице.

Стоит отметить, что для окончательного установления мира между Арменией и Азербайджаном, с последующей демаркацией государственных границ, в Баку требуют от Еревана внести поправки в Конституцию, чтобы страна убрала курс на воссоединение с Нагорным Карабахом, который перешёл под контроль азербайджанских властей в 2023 году. Однако армянские власти не собираются вносить данные поправки, пока не разработают новый проект Конституции Республики Армения.