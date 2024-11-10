Российская армия продолжает наступательные действия, пользуясь численным превосходством.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский в своём Telegram-канале опубликовал детали телефонного разговора с Командующим Армии Соединённых Штатов Америки в Европе генералом Кристофером Каволи.

По его словам, он проинформировал американского генерала об оперативной обстановке вдоль линии боевого соприкосновения. Ситуацию он описал как сложную, имеющую тенденцию на обострение. Российская армия продолжает осуществлять наступательные действия, сосредотачивая основные силы на Покровском и Кураховском направлениях - резюмирует он в сообщении.

Помимо этого украинский генерал упомянул о подготовке Россией северокорейских военных для участия в боевых действиях на украинских территориях на стороне российской армии. Данная информация не подтверждается Москвой и Пхеньяном.

Александр Сырский также поблагодарил генерала за последовательную и неуклонную поддержку Соединённых Штатов Америки. В то же время Кристофер Каволи подтвердил неуклонную приверженность обязательствам по поводу обеспечения Вооружённых сил Украины всем обещанным вооружением и военной техникой.