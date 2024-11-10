Он считает, что без США европейские страны не смогут удовлетворить украинские потребности на поле боя.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире венгерского телевидения раскритиковал европейскую стратегию, направленную на оказание военной помощи Украине. Он сразу подчеркнул, что тогда половина Европы и американское правительство были заодно, но сейчас ситуация изменилась, поэтому ожидается и изменение европейской стратегии в отношении Киева.

По словам венгерского министра, после того, как Дональд Трамп дал понять о своих намерениях изменить американский подход к российско-украинскому конфликту, стало понятно, что Европа больше не сможет оказывать военную помощь Украине. Он объясняет, что без американских финансовых субсидий и прежних поставок оружия из штатов, страны Европейского союза неспособны ни в военном, ни в финансовом плане возглавить лидерство в этой сфере.

Сийярто считает, что на фоне этого текущая стратегия Европы в отношении Украина не может быть продолжена, а Европу ожидают большие перемены. По его мнению, европейские страны получат возможность лишить себя расходов, заменив военный бюджет мирным.

Что касается текущей экономической ситуации после двухлетнего оказания военной помощи Украине, венгерский чиновник отметил, что многие европейские лидеры осознают серьёзный удар по экономике Европейского союза, хотя признать это не могут из-за боязни ответственности.