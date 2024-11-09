Он озвучил возможный сценарий, признав, что тот не будет отвечать интересам Киева или Европы.

После того, как на президентских выборах в Соединённых Штатах Америки победил Дональд Трамп, возник вопрос, сдержит ли политик своё обещание урегулировать российско-украинский конфликт. Если да, то возникает уже другой вопрос - каким образом и на каких условиях.

Президент Чехии Петр Павел во время выступления на конференции IISS Prague Defence Summit в Праге высказал своё мнение по этому поводу. Он сразу подчеркнул, что несмотря на оказанную чешскими властями военную помощь Киеву, на самом деле поддержка Запада была недостаточной, чтобы завершить конфликт победой Украины. В конечном итоге ситуация зашла в тупик, а время начало играть больше в сторону России, чем Украины.

Чешский президент подтвердил, что многие страны ожидают, когда Трамп принесёт обещанные изменения, а именно - мир на европейском континенте. По его мнению, такое возможно в случае, если американский политик заключит соглашение с российским президентом Владимиром Путиным. Однако в таком случае соглашение, вероятнее всего, не будет отвечать интересам Украины или Европы, ведь одним из условий будут территориальные уступки перед Москвой и гарантии не вступления страны в НАТО, по крайней мере, в следующие 20 лет.

Петр Павел добавил, что вне зависимости от того, какое будет мирное соглашение между Украиной и Россией, подписывать его необходимо сразу с несколькими странами, включая Китай, Индию и Европейский союз.