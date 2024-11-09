Несмотря на все обещания Лондона продолжить помощь Украине, на самом деле новое правительство не приняло нужные Киеву решения.

После февраля 2022 года Великобритания была одной из стран, которая своей инициативой запустила цепочку поставок Вооружённым силам Украины нового оружия, например тяжёлой бронетехники, когда анонсировала поставки британских танков Challenger 2. Победа на парламентских выборах Лейбористской партии означала приход Кира Стармера на должность премьер-министра страны, который обещал продолжить оказывать военную помощь Киеву.

Однако, как пишет издание The Guardian, в целом в Киеве недовольны уровнем поддержки Лондона после ухода премьер-министра Риши Сунака. Дело в том, что новый глава британского правительства до сих пор не посетил Украину, хотя его предшественник сделал это всего спустя месяц.

Как объясняет изданию один из высокопоставленных представителей Офиса президента Украины, связано это с тем, что без снятия разрешения на удары вглубь российских территорий ракетами Storm Shadow визит Стармера будет попросту бессмысленным.

«Ему нет смысла приезжать как туристу», - добавил источник издания.

В Киеве рассчитывали, что Лондон вновь возьмёт инициативу в свои руки, разрешит наносить удары британскими ракетами вглубь российских территорий, после чего Соединённые Штаты Америки примут аналогичное решение. На такой шаг британское правительство вразрез позиции Вашингтона не пошло, фактически дав понять, что решать по этому поводу только американцам.