Отмечается, что это выгодно как североатлантическому альянсу, так и стране.

Известно, что после вступления Финляндии в НАТО, страна продолжает выступать за размещение на своей территории большего количества военной инфраструктуры НАТО. Очевидно, что пока центром североатлантического альянса в Северной Европе ей не стать, но поочерёдные действия в этом направлении всё же ведутся.

Издание Yle, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Финляндия предлагает НАТО разместить на финских территориях базу разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Причём в этом есть прямая заинтересованность Хельсинки, поэтому страна пытается конкурировать за право строительство данной базы именно на своих территориях.

Одним из аргументов, который задействует финляндские власти - близость Финляндии к России. Размещённые на финских территориях беспилотники могут позволить североатлантическому альянсу проводить эффективную разведку воздушного пространства вдоль российской границы.

На данный момент основная база беспилотных систем НАТО размещена в Сигонеле (Италия), но оттуда дронам приходится преодолевать большие дистанции, чтобы начать разведку той же восточной границы Финляндии. По этой причине Хельсинки предлагают задействовать их военную базу в Пирккале (около 300 километров от России), разместив там от нескольких десятков до сотен сотрудников (в зависимости от объёма будущих решений военного блока), управляющих крупными разведывательными беспилотниками.