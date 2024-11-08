Астана не планирует полноценную интеграцию в состав международного объединения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу заявил, что Казахстану было предложено присоединиться к БРИКС на правах страны-партнёра. Речь идёт не о полноценном членстве, а лишь сотрудничестве, фактически аналогичном ассоциированному членству в Европейском союзе. Российский министр выразил надежду, что такое решение позволит обогатить контакты по острым глобальным проблемам в текущую эпоху.

Лавров также рассказал об обсуждении с Нуртлеу торгово-экономических, культурно-гуманитарных и энергетических проектов России и Казахстана, в частности по модернизации газопровода «Центральная Азия — Центр». Обсуждена была также подготовка запланированного на 27 ноября государственного визита в Астану российского президента Владимира Путина.

Ранее пресс-секретарь казахстанского президента Берик Уали уже объяснял, что Казахстан воздержится от вступления в БРИКС. В стране видят Организацию Объединённых Наций (ООН) как единственную структуру, в рамках которой необходимо развивать сотрудничество. Астана не отрицают имеющиеся проблемы в ООН, но считает, что как раз таки их, могут решить страны-участники.