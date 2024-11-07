По словам украинского политика, он ценит приверженность следующего американского президента устанавливать «мир через силу».

После того, как кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа объявили следующим лидером Соединённых Штатов Америки, он уже успел выступить и сообщить о намерениях завершить все имеющиеся в мире военные конфликты.

Владимир Зеленский поздравил американского политика с победой на президентских выборах, вспомнив «замечательную встречу» с ним в сентябре, когда они обсудили российско-украинский конфликт. По словам украинского политика, он ценит приверженность Трампа к подходу «мир через силу» в глобальных вопросах, а также выразил надежду, что подобная стратегия сможет приблизить установление справедливого мира на украинских территориях.

Зеленский подчеркнул, что Украина с нетерпением ждёт сильных Соединённых Штатов Америки, которые будут возглавлены Дональдом Трампом. Он добавил, что Киев рассчитывает на дальнейшее развитие взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, а лично он - встречи с новым президентом, чтобы обсудить стратегическое партнёрство между Украиной и Соединёнными Штатами Америки.

На текущий момент Дональд Трамп, несмотря на свои обещания завершить российско-украинский конфликт до инаугурации (состоится 20 января 2025 года), ещё не успел обнародовать какие-либо планы или сделать заявления, из которых можно было бы понять, какая политика Вашингтона будет в отношении Украины.