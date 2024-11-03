Недавно Национальное информационное агентство Ливана сообщало о десантной операции, проведённой на пляже Батрун «неопознанными военными силами», в ходе которой им удалось похитить гражданина страны Имада Амхаза. Отмечается, что ливанец является капитаном судна, при этом принадлежность к ливанской шиитской группировке «Хезболла» не упоминается.пишет издание The Guardian, морская пехота провела морской рейд на севере Ливана, захватив высокопоставленного офицера «Хезболлы», который командовал военно-морскими операциями организации. Израильские коммандос после высадки на пляж оперативно связали ливанца, посадили в быстроходный катер и увезли в направлении побережья Израиля. По данным издания, теперь с ним будет работать израильская военная разведка.Как
Источник из военного ведомства Израиля в комментарии The Guardian сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжат действовать везде, где необходимо, чтобы обеспечить защиту государства и его граждан.
В связи с этой ситуацией правительство Ливана намерено подать жалобу в Совет безопасности Организации Объединённых Наций (ООН). Министр транспорта страны Али Хамие считает, что своими действия израильские военные напрямую нарушили Резолюцию №1701 Совбеза ООН, которая призывает к выводу израильских войск с ливанских территорий.