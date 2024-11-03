Об этом сообщает издание The Guardian и ряд израильских, ливанских средств массовой информации.

Недавно Национальное информационное агентство Ливана сообщало о десантной операции, проведённой на пляже Батрун «неопознанными военными силами», в ходе которой им удалось похитить гражданина страны Имада Амхаза. Отмечается, что ливанец является капитаном судна, при этом принадлежность к ливанской шиитской группировке «Хезболла» не упоминается. Фото Имада Амхаза, распространённое иностранными средствами массовой информацииКак пишет издание The Guardian, морская пехота провела морской рейд на севере Ливана, захватив высокопоставленного офицера «Хезболлы», который командовал военно-морскими операциями организации. Израильские коммандос после высадки на пляж оперативно связали ливанца, посадили в быстроходный катер и увезли в направлении побережья Израиля. По данным издания, теперь с ним будет работать израильская военная разведка.

Источник из военного ведомства Израиля в комментарии The Guardian сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжат действовать везде, где необходимо, чтобы обеспечить защиту государства и его граждан.

В связи с этой ситуацией правительство Ливана намерено подать жалобу в Совет безопасности Организации Объединённых Наций (ООН). Министр транспорта страны Али Хамие считает, что своими действия израильские военные напрямую нарушили Резолюцию №1701 Совбеза ООН, которая призывает к выводу израильских войск с ливанских территорий.