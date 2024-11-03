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Nacvark
Лавров сообщил о работе БРИКС над созданием альтернативных платёжных механизмов
После февраля 2022 года Россию отключили от SWIFT, поэтому возникла необходимость в альтернативных платёжных системах.

После февраля 2022 года российские банки начали отключать от межбанковской системы расчётов SWIFT, на фоне чего возникла необходимость в создании альтернативных систем для расчётов. Российские официальные лица уже говорили о проекте BRICS Bridge, который должен стать неким аналогом отключенной в России системы SWIFT.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью TV BRICS рассказал, что страны экономического сообщества работают над тем, чтобы создать альтернативные платёжные механизмы в формате межбанковских расчётов, использующих национальные валюты без привязки к американскому доллару.

По словам российского министра, данная тема также была поднята на саммите БРИКС в Казани. Он утверждает, что рекомендации по созданию подобных механизмов уже разработаны, поэтому можно переходить к практической реализации.

Они ещё не окончательные, но уже дают возможность начать создавать надёжные, устойчивые, долгосрочные системы - добавил он.

Лавров подчеркнул, что перед БРИКС стоит общая задача - застраховаться от агрессивного использования американского доллара путём создания альтернативных расчётных систем. Речь идёт о возможной ситуации, когда не только Россия будет отключена от SWIFT, но страны экономического сообщества быстро найдут замену для организации механизма платежей.

#россия #брикс #лавров
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