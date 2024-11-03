В таком случае взаимные ракетные обстрелы на Ближнем Востоке продолжатся.

После того, как в начале октября Иран нанёс ответный удар по израильским территориям, Израиль осуществил свой ответ Тегерану. Как итог, стало известно, что иранские власти намерены вновь осуществить ответный удар по израильским территориям. Несмотря на предупреждения Соединённых Штатов Америки, что это приведёт к продолжению бессмысленных обстрелов на Ближнем Востоке, вероятнее всего, страна не откажется от своей цели, которая спровоцирует аналогичную реакцию Израиля.

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки предупредили Иран о неспособности сдержать Израиль от ответного удара по иранским территориям, если Тегеран решится на обстрел израильских территорий. Такое сообщение было передано стране через Швейцарию, поскольку между Вашингтоном и Тегераном дипломатических отношений нет.

Американский чиновник рассказал изданию, что Вашингтон также не гарантирует выверенность и целенаправленность следующего обстрела, намекая на более тяжёлый характер ответа в случае продолжения Ираном обстрелов израильских территорий.

По данным Axios, произойти ответный удар Ирана по израильским территориям может ещё до начала президентских выборов в Соединённых Штатах Америки, то есть до 5 ноября.