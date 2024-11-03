Пример приводится с водой для потребителей, которая, в соответствии с европейскими нормами, будет переквалифицирована в техническую, и, соответственно, станет меньше стоить.

В 2029 году может состояться расширение Европейского союза. К этому моменту страны-кандидаты, начавшие переговоры с Брюсселем по вопросу членства, должны закрыть переговорный процесс и привести своё законодательство и сферы жизнедеятельности в соответствии с европейскими нормами. В противном случае, страны не будут включены в расширение и вопрос членства отложится ещё как минимум на пять лет.

Заместитель министра здравоохранения Украины Марина Слободниченко рассказала о проблеме соответствия европейским стандартам, приведя пример с водоснабжением для потребителей.

В Брюсселе требуют, чтобы качество питьевой воды было закреплено на законодательном уровне в соответствии с европейскими нормами. В таком случае, по словам украинского чиновника, окажется, что вся поставляемая украинцам вода - не питьевая, а техническая. Нюанс в том, что когда это будет определено официально, придётся снижать тарифы на воду, тем самым снижая поступления в государственный бюджет.

Марина Слободниченко подчеркнула, что Европейский союз требует не просто написать закон, а реализовать его, чтобы он действительно соблюдался в стране. По её мнению, на это понадобятся годы. Как отмечает чиновник, подобных вопросов, когда речь идёт о соответствии европейским стандартам, действительно много.