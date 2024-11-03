Отмечается, что для Киева вариант с избранием республиканца будет гораздо выгоднее, чем продолжение курса демократов.

Издание The Washington Post, ссылаясь на источники в лице украинских чиновников, пишет, что в Офисе президента Украины рассматривают победу кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа не как что-то негативное, ведь это может привнести радикальные изменения в политику Вашингтона.

Источники издания отмечают, что приход в Белый дом Камалы Харрис будет означать продолжение действующей политики Вашингтона. Несмотря на то, что действующая политика предусматривает продолжение военной помощи Украине, американские власти аккуратно подходят к выдаче нового оружия или разрешений, отклоняя украинские запросы.

По мнению собеседников издания, Владимир Зеленский имеет все шансы договориться с Дональдом Трампом, чтобы тот продолжил оказывать военную помощь Киеву, реагируя на какие-либо действия России, будь это продвижение в зоне боевых действий или военное сотрудничество с другими странами (Китай, КНДР, Иран), более решительно. Один из источников вовсе утверждает, что когда Трамп ещё являлся президентом, команда Зеленского имела более тесные связи именно с республиканцами, а не демократами.

В то же время некоторые украинские чиновники всё же признают, что избрание Дональда Трампа может обернуться и негативными последствиями для Украины. Его команда может настаивать на территориальных уступках перед Россией, чтобы выполнить предвыборное обещание по быстрому урегулированию российско-украинского конфликта.