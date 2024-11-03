Вероятнее всего, речь идёт о бельгийской управляемой ракете FZ275 LGR.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин объявил о подписании Меморандума о сотрудничестве между украинским оборонным предприятием и бельгийской компанией THALES Belgium. По его словам, в рамках установленных договорённостей страны наладят совместное производство ракет, способных противодействовать беспилотным летательным аппаратам.

Украинский министр выразил надежду, что сотрудничество будет расширено и перейдёт к передаче технологий с комплектующими для ракет. Он также поблагодарил бельгийскую компанию за усиление украинского оборонно-промышленного комплекса и защиту критической инфраструктуры в рамках данного сотрудничества

Украинский портал Defense Express предполагает, что речь идёт о управляемых 70-мм ракетах с лазерным наведением FZ275 LGR, которые разработаны THALES. Данную ракету по тактико-техническим характеристикам считают аналогом британских неуправляемых высокоточных ракет APKWS малой мощности, использующейся Вооружёнными силами Украины для противодействия беспилотникам. Авторы портала отмечают, что THALES в этом году сообщали о своих намерениях пятикратно увеличить производство FZ275 LGR - до пяти тысяч ракет в год.