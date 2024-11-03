Их задействуют в совместных тренировках.

Командование Армии Соединённых Штатов Америки в Европе на своём официальном сайте объявило о запланированном в ближайшие дни развёртывании оперативной группы стратегических бомбардировщиков на европейском континенте. Отмечается, что произойдёт это после того, как группа покинет континентальную Америку и перейдёт в подчинение Европейского командования.

В заявлении сообщается о запланированных с участием экипажей американских бомбардировщиков совместных тренировках и других взаимодействий с союзниками и партнёрами по НАТО. Всё это в рамках приверженности Соединённых Штатов Америки «глобальной безопасности и стабильности».

Развёртывание американских стратегических бомбардировщиков произойдёт в соответствии с утверждённым маршрутом полёта. Европейское командование получило от суверенных государств разрешение на право транзитного перелёта самолётов через их территории в Европе.

Не уточняется, о каких именно моделях бомбардировщиков идёт речь. Также нет информации о том, в каких совместных манёвров с союзниками по НАТО примут участие экипажи американских самолётов.

Ранее была информация от портала AircraftSpots о передислокации двух американских стратегических бомбардировщиков B-52H на Ближний Восток, где они пробудут в течение следующих двух месяцев.