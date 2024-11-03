Всего было подано 180 заявлений.

Известно, что в составе Вооружённых сил Украины проходят военную службу иностранные граждане. Со стороны Киева были предусмотрены все правовые решения, чтобы обеспечить присвоение иностранцам солдатских, сержантских, а с недавних пор - офицерских званий. Тем не менее, в большинстве стран граждане не могут самостоятельно отправиться добровольцем в иностранную армию, поэтому для этого необходимо разрешение президента или других органов власти.

Пресс-секретарь чешского президента Филип Платош заявил, что глава государства Петр Павел одобрил запрос шестидесяти граждан, которые обратились к нему с просьбой разрешить им присоединиться к Вооружённым силам Украины и принять участие в боевых действиях на украинской стороне.

Всего в этом году с подобным заявлением обратилось к чешскому президенту около 180 чешских граждан. При этом не уточняется, какое количество заявлений было отклонено. Оставшиеся 120 заявлений могли быть как отклонены, так и попросту ещё не рассмотрены. В прошлом году 151 чехов получили разрешение на прохождение военной службы в Вооружённых силах Украины.

В случае, если гражданин Чехии не получил разрешение от президента на прохождение службы в иностранной армии, он может быть обвинён в наёмничестве и приговорён к лишению свободы на срок до пяти лет. Однако в марте 2022 года премьер-министр страны Петр Фиала гарантировал, что никто из чешских граждан, отправившихся воевать на стороне Украины, не будет привлечён к уголовной ответственности.