Сейчас в стране действует запрет на производство или применение ядерного оружия.

Руководитель стратегического совета по международным отношениям Ирана Камаль Харрази заявил, что Тегеран не исключает изменение ядерной доктрины. По его словам, такое возможное в случае появления экзистенциальной угрозы для Ирана. Единственное, что сейчас сдерживает иранских властей от начала производства ядерного оружия - фетва (священное решение в исламе) аятоллы Али Хаменеи.

Иранский чиновник также подтвердил, что Тегеран действительно имеет все технические возможности для начала производства ядерного оружия. Об этом уже говорили в Соединённых Штатах Америки и писали различные иностранные издания.

Примечательно, что до этого иранские власти отрицали возможность изменения ядерной доктрины, ссылаясь на установленную верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи фетву, где производство или применение ядерного оружия рассматривается, как харам. Сейчас же риторика немного изменилась и такой сценарий уже полностью не исключают.

Ранее издание The New York Times писало, что Али Хаменеи отдал Высшему совету национальной безопасности приказ по подготовке плана нанесения ответного удара по Израилю.