В Кремле не понимают, зачем республиканцу это делать, если данное сотрудничество не направлено против других стран.

Вчера кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп дал интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону, где попытался откреститься от обвинений в его адрес о дружбе с Россией. Он сразу напомнил, что именно благодаря введённым им санкциям было сорвано строительство выгодного для России газопровода «Северный поток-2».

Более того, Трамп пообещал в случае победы разобщить Россию и Китай. Он утверждает, что данные страны объединились благодаря наращиванию торговли нефтью, вызванного неверной политикой американского президента Джо Байдена.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа, выразив недопонимание, зачем ему разобщать Москву и Пекин. По его словам, сотрудничество между странами действительно несёт «особый, привилегированный характер» для стратегического партнёрства. Тем не менее, Песков подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем не направлено против третьих стран, а лишь обеспечивает интересы двух народов - российского и китайского.