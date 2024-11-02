Российский министр отметил политику двойных стандартов: Анкара поставляет оружие Киеву и при этом хочет быть посредником в переговорах.

Известно, что в 2022 году после начала военной фазы российско-украинского конфликта, Турция выступила со своей мирной инициативой, собрав представителей Украины и России в Стамбуле для мирного урегулирования сложившейся ситуации. Несмотря на то, что изначально переговорный процесс приносил успехи и способствовал договорённостям между сторонами конфликта, в конечном итоге переговоры были сорваны. В то же время, турецкие компании продолжали заключать контракты с Киевом на поставку оружия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаления, что Анкара продолжает поставлять оружие украинской стороне. По его словам, страна продолжает вести сотрудничество с украинскими властями в военно-технической сфере, а получаемое Вооружёнными силами Украины турецкое оружие используется против российских военных и мирного населения в зоне боевых действий.

При этом российский министр поблагодарил турецких властей за содействие по урегулированию российско-украинского конфликта в марте 2022 года. Однако он удивлён тем, что Анкара всё ещё хочет быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой, хотя не прекращает поставки оружия.

С начала боевых действий, Турция осудила ввод российских сил на украинские территории, а также оказывала военную и гуманитарную помощь Украине. К антироссийским санкциям Анкара не примкнула, но сейчас активно сотрудничает с Соединёнными Штатами Америки в вопросе ограничения торговли с Москвой, чтобы избежать введение вторичных санкций.