Некоторые ведущие политические силы считают, что это нарушает положение о нейтралитете страны.

Предполагалось, что 29 октября в рамках «дружественного визита» российские стратегические бомбардировщики Ту-160 в сопровождении самолётов Ил-62 и Ан-124 посетят аэродром Уотерклуф в Претории (столица Южной Африки), где пробудут до 1 ноября. Визит должен был подтвердить дипломатические связи между Россией и Южной Африкой, а уникальность данного события в том, что самолёты Ту-160 никогда ещё не приземлялись в Африке.

Однако Национальные силы обороны Южно-Африканской Республики сообщили, что запланированной вылет российской авиацией был отложен. Не указывается, когда в следующий раз Ту-160 смогут приземлиться на аэродроме Уотерклуф.

Как отмечает издание Bloomberg, идея прилёта была отложена, поскольку её не поддержали представители Демократического альянса, являющегося одной из ключевых сил правящей коалиции, куда входит президент страны Сирила Рамафоса. Африканские политики из данной партии считают, что ситуация может поставить под сомнение южноафриканский нейтралитет в международных военных конфликтах. По их мнению, если нейтралитет всё же существует, то Рамафоса должен был отправить приглашение с «дружественным визитом» бомбардировщиков как России, так и Украине.