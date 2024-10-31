При этом около 77% мужчин возрастом от 17 до 24 лет не годны к прохождению военной службы.

Вчера на сайте Министерства обороны Соединённых Штатов Америки опубликовали отчёт о проведении видеоконференции, посвященной вопросу привлечения американских граждан к военной службе. Директор Министерства обороны по политике набора в армию Кэти Хелланд выступила с неутешительным для Вашингтона докладом, в котором сообщили о проблеме с привлечением молодых граждан к военной службе.

По её словам, около 77% мужчин в возрасте от 17 до 24 являются не годными для прохождения военной службы. При этом молодёжь в целом не заинтересована в том, чтобы связывать свою жизнь со службой в армии. Она также подчеркнула, что в умах молодых людей присутствует неправильное представление жизни военнослужащего. Как подчеркнула Хелланд, такой показатель незаинтересованности и непригодности среди молодёжи фиксируется впервые за историю Соединённых Штатов Америки.

Министр обороны Армии Соединённых Штатов Америки Кристин Уормут ранее уже говорила о проявлении интереса к прохождению военной службы только у 10% молодых американцев. Она считает, из-за этого у Пентагона есть проблемы с привлечением новобранцев к службе в армии.

На момент 2023 года недобор в Сухопутные силы, Военно-морские силы Военно-воздушные силы Армии Соединённых Штатов Америки составил 41 тысячу человек личного состава. На фоне этого в 2024 году было принято решение о сокращении численности армии до 1,28 миллиона человек, в основном за счёт упразднения ряда должностей в подразделениях, связанных с Ираком и Афганистаном, специальными операциями и борьбой с терроризмом.