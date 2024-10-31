По словам Клименко, они не умеют рыть окопы, конструировать инженерные сооружения или действовать в составе взвода, роты, подразделения.

Несмотря на то, что всеобщая мобилизация в Украине задевает большую часть категорий населения, а критерии продолжают снижаться, чтобы продолжать пополнение личного состава украинской армии, в стране имеют отсрочку полицейские и другие сотрудники Министерства внутренних дел, которые, так или иначе, имеют опыт обращения с оружием и военную дисциплину. Исходя из этого, среди украинской общественности остаётся популярным вопрос, почему власти не мобилизуют полицейских.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко дал ответ на этот вопрос. По его словам, полицейские попросту не имеют необходимых навыков: их обучили применять силы в отношении преступника, но они не умеют рыть окопы, конструировать инженерные сооружения или действовать в составе взвода, роты, подразделения. Что касается подразделений спецназначения, то они, как подчёркивает Клименко, захватывают преступную организацию в городе, а не в поле или лесу.

Известно, что на момент 2024 года в Министерстве внутренних дел Украины (Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Миграционная служба и Сервисный центр) работает более 200 тысяч человек, из них около 100 тысяч служат в полиции. При этом около 90% полицейских забронированы и участвуют в мобилизационных мероприятиях совместно с сотрудниками Территориальных центров комплектования (ТЦК, украинские военкоматы).

Впрочем, стоит отметить, что Национальная гвардия Украины применяется в зоне боевых действий, а в составе полиции действительно есть боевые подразделения. Помимо этого полицейских привлекают к обеспечению гражданского порядка в Херсонской области, где также идут боевые действия.