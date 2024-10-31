Тегеран намерен ответить на израильский обстрел.

После того, как в начале октябре Иран провёл массированный обстрел израильских территорий в ответ на ликвидацию лидеров ХАМАС Исмаила Хании и «Хезболлы» Хасана Насраллы, израильская армия нанесла свой удар по иранским территориям. Позже в Тегеране сообщили о сохранении за собою права на ответный удар по Израилю. В то же время Соединённые Штаты Америки призывали стороны прекратить взаимные обстрелы, положив конец этой цепочке возмездий.

Бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди объявил о намерениях иранских сил провести в ближайшие дни ответный массированный обстрел израильских территорий. По его словам, ответ «сионистам» будет ещё более сокрушительным, чем прежние удары.

Иранский генерал подчеркнул, что Тегеран удивит Тель-Авив своими новыми мерами и инновациями, которые будут задействованы для сокрушительных ударов по Израилю. Он также добавил, что недавнее нападение на Иран власти квалифицируют как «нападение на границы Ирана».

Стоит отметить, что после октябрьского обстрела израильских территорий, Соединённые Штаты Америки разместили в стране дорогостоящие системы противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), которые в КСИР обозначили, как одну из целей. Тем не менее, непонятно, смогут ли иранские ракеты противостоять американским системам.