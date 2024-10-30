При условии, если они атакуют или проявляют агрессию.

В Румынии неоднократно сообщали о вторжении российских беспилотных летательных аппаратов, которые сбились с курса и выходили за пределы украинских территорий. Официально российские власти опровергают подобные действия со своей стороны.

На фоне этого министерство обороны Румынии обнародовало разработанный законопроект, который предусматривает порядок действий в случае обнаружения в воздушном пространстве пилотируемых или непилотируемых военных летательных средств, в частности речь идёт о сбивании подобных объектов. На текущий момент законопроект находится на общественном обсуждении.

В документе рассматривается уничтожение, нейтрализация или взятие под контроль летающих средств, в зависимости от того, какая угроза от них поступает. Предпринять такие меры в отношении воздушного судна или беспилотника можно только в случае, если он атакует или проявляет агрессию, например при его перехвате румынскими военно-воздушными силами.

Как известно из заявлений польских официальных лиц, официально в НАТО рекомендуют странам-участникам североатлантического альянса не сбивать вторгнувшиеся на территорию военного блока беспилотные летательные аппараты, если они не представляют угрозу и не атакуют. Сбивать российские дроны в НАТО не желают, опасаясь эскалации российско-украинского конфликта и прямого вмешательства членов военного блока в него.