Поставка осуществлена в рамках Комплексного пакета помощи.

В 2022 году НАТО утвердили Комплексный пакет помощи (КПП), который был определён, как основная рамка практического сотрудничества между Украиной и североатлантическим альянсом. Уже в 2023 году КПП обновили, составив многолетнюю программу поддержки Киева с учётом всех украинских кратко-, средне- и долгосрочных потребностей.

Стало известно, что в рамках КПП страны НАТО передали Вооружённым силам Украины 65 машин скорой помощи. Примечательно, что автомобили уже маркированы на украинском языке в соответствии с государственными стандартами, а переданный тип автомобиля уже используется в стране медицинскими службами.

Непонятно, почему транспорт передали именно военным. Можно предположить, что это связано с недавним приказом о переводе 20% сотрудников военных госпиталей на осуществление медицинской деятельности в зоне боевых действий.

Впрочем, поставки Украине карет скорой помощи не являются новинкой, но обычно транспорт передавали именно Министерству здравоохранения страны. Ещё в 2023 году Южная Корея и Объединённые Арабские Эмираты поставили Украине 10 и 50 машин скорой помощи, подчеркнув, что помощь направлена для поддержки медицинской инфраструктуры.