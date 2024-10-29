Издание отказалось поддерживать кого-либо из кандидатов.

Уже вскоре в Соединённых Штатах Америки начнутся президентские выборы, а кандидаты в американские президенты используют все свои ресурсы, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше избирателей. Проведение одних предвыборных мероприятий с выступлениями кандидатов и озвучиванием их политических программ не позволят завлечь избирателей так, как привлечение целевой аудитории крупных медиа-ресурсов, популярных знаменитостей или даже компаний.

Стало известно, что крупное американское издание The Washington Post потеряло 200 тысяч подписчиков после того, как заняло нейтральную позицию накануне предстоящих выборов. Причём для издания всё это не просто цифры, а финансовые издержки, ведь стоимость подписки на материалы газеты составляет 20 долларов в год (первый год, далее - 60 долларов). Взяв даже минимальную сумму подписки в 20 долларов, можно прийти к выводу, что такая принципиальная позиция обошлась изданию в четыре миллиона долларов дохода (без учётов налогообложения). Стоит напомнить, что 2023 финансовый год закончился для компании убытками на общую сумму 100 миллионов долларов.

Как отмечает издание Reuters, изначально редакция газеты планировала поддержать на выборах кандидата в американские президенты от Демократической партии Камалу Харрис, но владелец издания мультимиллиардер Джефф Безос в последний момент запретил выпускать материалы с поддержкой демократов. Причём касается это не только конкретного кандидата, бизнесмен в целом против агитаций со стороны The Washington Post.

Директор-распорядитель газеты Уильям Льюис также подтвердил принятое ими решение (без уточнения, принято оно коллективно или при подаче Джеффа Безоса), подчеркнув, что редакция верит в способность американских избирателей самостоятельно определиться с выбором и поддержать близкого по идеям кандидата.

Однако такое решение обошлось критикой Джеффа Безоса и массовой отменой подписок в стиле «культуры отмены», по всей видимости, из числа тех, кто поддерживал Демократическую партии. Общий тираж The Washington Post как цифровом, так и печатном варианте составляет 2,5 миллиона человек, то есть газета потеряла около 8% аудитории.