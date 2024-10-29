Власти обвиняют украинское общество в неготовности встать на защиту государства, а общество предлагает им начать с себя.

Бывший Президент Украины Леонид Кучма (1994 - 2005 годы) рассказал об усилении общего недовольства среди украинской общественности из-за требований военного командования по наращиванию мобилизационных темпов.

По словам украинского политика, в сложившейся ситуации украинские власти обвиняют население в неготовности встать на защиту государства, когда население предлагает властям начать с себя, показав пример народу. Есть и другие противоречия, с которыми столкнулась Украине: оперативно-тактические, информационные, организационные и другие.

Однако, как утверждает Кучма, при этом серьёзного конфликта между властями и народом нет, хотя разногласия действительно нарастают, а уровень взаимопонимания между ними снижается. Отмечается немаловажная роль в этом «политической элиты», которая ухудшает ситуацию из-за своих «мелких интересов».

Леонид Кучма также прокомментировал опасения насчёт раскола внутри общества, если боевые действия всё же закончатся. Он подчеркнул, что говорить о серьёзном расколе сложно, но «трещинки» действительно будут: «Кто оставался всё время в стране, а кто сразу уехал. Кто жертвовал своей жизнью и здоровьем, а кто откупился. Кто-то поддерживал армию мизерными доходами, а кто наживался на ситуации».