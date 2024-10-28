Трамп может прекратить поставки ради попыток мирного урегулирования, а Харрис навряд ли сможет согласовать новый крупный пакет финансирования.

Издание Bloomberg пишет об обеспокоенности украинских и европейских официальных лиц касаемо перспектив дальнейшего оказания военной помощи Украине после проведения президентских выборов в Соединённых Штатах Америки. Отмечается, что как победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, так и от Демократической партии Камалы Харрис, могут привести к снижению уровня поддержки Вашингтоном.

Возвращение в Белый дом республиканца Трампа может закончится для Киева «болезненными» переговорами, в которых украинским властям придётся пойти на территориальные уступки перед Россией, если новоизбранный американский президент сочтёт это справедливым. В то же время победа демократа Харрис также вряд ли сохранит текущий уровень поддержки, поскольку новому американскому правительству придётся согласовывать новый пакет крупного военного финансирования, а с этим могут возникнуть проблемы, учитывая положение Вооружённых сил Украины на поле боя и имеющееся у Республиканской партии большинство в Конгрессе.

Bloomberg подчёркивают, что, несмотря на принципиальную позицию Владимира Зеленского, не желающего соглашаться на российские условия даже в случае прекращения помощи от Вашингтона, на самом деле, американская военная помощь играет решающую роль в продолжении боевых действий, ведь без поставок техники и боеприпасов военные не смогут отражать российские атаки.

При этом, как уже следовало из ранних заявлений украинского руководства, в частности руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, в Киеве не боятся победы Трампа. Акцентируется внимание на том, что республиканец приверженец справедливого мира. Однако пока никто не знает, какой мир для Дональда Трампа покажется справедливым.