Привлечение популярных американских актёров к предвыборной кампании Демократической партии происходило ещё во время кандидатуры Джо Байдена.

В июне действующий американский президент Джо Байден вместе с экс-президентом Бараком Обамой посетил Лос-Анджелес, где проходил благотворительный вечер для привлечения средств в предвыборную кампанию Демократической партии. Из-за данной встречи Байден даже пропустил саммит в Швейцарии, который Киев на протяжении долгого времени планировал. По итогам данного вечера демократ заручился поддержкой популярных голливудских актёров, которые сейчас перешли на сторону Камалы Харрис.

В городе Филадельфия (штат Пенсильвания) прошло мероприятие Philadelphian's for Kamala Harris, на котором присутствовали победители премии «Оскар» Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо, а также обладательница премии «Эмми» Керри Вашингтон, актриса Тесса Томпсон и актёр Брайан Тайри Генри.

В ходе предвыборного мероприятия, Роберт Де Ниро красноречиво высказавшись в адрес республиканца Дональда Трампа, выразил абсолютную поддержку кандидатуре Камалы Харрис. Его «коллега по цеху» Леонардо Ди Каприо тоже подтвердил приверженность кандидатуре от Демократической партии, но в более мягкой форме.

Помимо этого Камалу Харрис поддерживают не менее известные актёры Джордж Клуни, Джек Блэк и актрисы Джулия Робертс, Барбара Стрейзанд.

Очевидно, что данные знаменитости могут сыграть немаловажную роль в ходе избирательного процесса в штате Пенсильвания, который является спорным и традиционно решающим на президентских выборах. Голливудские актёры имеют многомиллионную базу фанатов и подписчиков в своих социальных сетях.