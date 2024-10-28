Собеседники издания утверждают, что представители ливанской группировки готовы к переговорам через посредников.

С тех пор, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о военной операции «Стрелы севера», начав массированно поражать военную инфраструктуру ливанской шиитской организации «Хезболла», а после и проводить наземную операцию в регионе, под контролем израильских военных оказались сотни квадратных километров ливанских территорий. Наступление на юге идёт размеренно, неторопливо, но стабильно.

Ливанское издание LBC, ссылаясь на дипломатические источники, пишет, что ливанские шииты согласились на переговоры с Израилем, если их допустят к переговорам по палестино-израильскому конфликту. В таком случае «Хезболла» согласна выполнить Резолюцию №1701 Совета безопасности Организации Объединённых Наций от 2006 года, выведя свои войска с южных территорий Ливана, вместе с израильской армией.

Однако в таком случае представители ливанской группировки хотят, чтобы данный вопрос обсуждался на переговорах в Дохе (столица Катара) вместе с темой прекращения огня в секторе Газа. Предполагается, что во время очередной встречи с ХАМАС, катарские дипломаты направят своего посланника в Бейрут для обсуждения с «Хезболла» условий переговоров, которые будут впоследствии переданы Тель-Авиву.