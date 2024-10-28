Несмотря на то, что изначально кандидатура Джо Байдена на пост американского президента от Демократической партии казалась более привлекательной, в конце концов Камала Харрис сменила его и основала свой предвыборный штаб, заручившись поддержкой влиятельных лиц среди демократов, в частности Барака Обамы, семьи Клинтонов, самого Байдена и крупных спонсоров.
Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет, что предвыборный штаб Камалы Харрис продолжает отклонять предложения Джо Байдена о помощи в агитационной кампании. Отмечается, что американскому президенту запрещено агитировать за Харрис, хотя он хочет помочь ей одержать победу над Дональдом Трампом в предстоящих выборах.
Как отмечают источники издания, в штабе Камалы Харрис считают Джо Байдена «политическим бременем», которое может навредить рейтингам нового кандидата.
«Он напоминание о последних четырёх годах, а не новый путь вперёд», - пишет Axios.
Причём напрямую команда Харрис не отказывает Байдену, а лишь обещает связаться с ним, чтобы согласовать дальнейшие действия. Тем не менее, Камала Харрис избегает совместных мероприятий с участием американского президента, ведь его политические рейтинги значительно упали после выдвижения нового кандидата от Демократической партии.