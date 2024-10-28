Её политологи считают, что действующий американский президент может негативно повлиять на рейтинги кандидата от Демократической партии.

Несмотря на то, что изначально кандидатура Джо Байдена на пост американского президента от Демократической партии казалась более привлекательной, в конце концов Камала Харрис сменила его и основала свой предвыборный штаб, заручившись поддержкой влиятельных лиц среди демократов, в частности Барака Обамы, семьи Клинтонов, самого Байдена и крупных спонсоров.

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет, что предвыборный штаб Камалы Харрис продолжает отклонять предложения Джо Байдена о помощи в агитационной кампании. Отмечается, что американскому президенту запрещено агитировать за Харрис, хотя он хочет помочь ей одержать победу над Дональдом Трампом в предстоящих выборах.

Как отмечают источники издания, в штабе Камалы Харрис считают Джо Байдена «политическим бременем», которое может навредить рейтингам нового кандидата.

«Он напоминание о последних четырёх годах, а не новый путь вперёд», - пишет Axios.

Причём напрямую команда Харрис не отказывает Байдену, а лишь обещает связаться с ним, чтобы согласовать дальнейшие действия. Тем не менее, Камала Харрис избегает совместных мероприятий с участием американского президента, ведь его политические рейтинги значительно упали после выдвижения нового кандидата от Демократической партии.