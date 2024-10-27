Российско-украинский конфликт продолжает разрастаться, сдерживание его провалено, а за этим всплывает ряд пагубных для Запада и всего мира последствий.

Издание The Guardian опубликовало статью, в которой раскритиковало стратегию американского президента Джо Байдена и его администрации в отношении Украины, России и российско-украинского конфликта. Авторы сразу подчёркивают, что стратегия Вашингтона провалилась и сдержать Москву не получилось.

Как отмечает издание, Байден представляют собой стандартного «ветерана Холодной войны», который поставил целью сдержать российско-украинский конфликт. Он пообещал, что Украина будет получать стабильные поставки оружия, а российская экономика «превратится в обломки». При этом политик дал понять, что хоть Запад помогает Киеву, напрямую вмешиваться в российско-украинский конфликт западные страны не будут, пока Россия сама не нападёт на НАТО.

Подводя итоги за более чем тридцать месяцев боевых действий, авторы издания рассказывают, как российско-украинский конфликт лишь разросся и теперь не ограничивается боями на Донбассе. Несмотря на то, что прямой конфронтации между Россией и НАТО пока удаётся избежать, за это время на польских и румынских территориях обнаруживали обломки ракет и беспилотников, акватория Чёрного моря стала одной из зон боевых действий, а угроза ядерного конфликта не стихает.

При этом российско-украинский конфликт повлиял на отношения между Соединёнными Штатами Америки и Европой в формате Европейского союза и НАТО: страны не могут найти консенсус по снятию ограничений с поставляемого Украине оружия, разгораются споры по поводу отправки войск, приглашения Киева в североатлантический альянс, а Германия опасается эскалации.

Ситуация с безопасностью в Европе также подверглась угрозе, ведь некогда нейтральные Швеция и Финляндия «в панике» вступили в НАТО, а балтийские страны активно готовятся к обороне в случае вторжения России. Венгрия и Сербия, не придерживающиеся общего курса Запада, тоже не считают, что мир находится в безопасности.

Что касается превращения российской экономики в «обломки», здесь стратегия Белого дома тоже не имеет успеха. Китай и Россия установили сотрудничество «без границ», а китайские власти получают дешёвую российскую нефть, когда у Москвы по-прежнему остаётся возможность получается товары двойного назначения. Всё это на фоне расширения БРИКС, которая проповедует массовый отказ от американской валюты и создаёт впечатление формирования антизападной коалиции.

Провал в сдерживании российско-украинского конфликта привёл к тому, что отношения между Россией и Украиной остаются центром внимания, когда другие не менее серьёзные военные конфликты, от Судана до Мьянмы, остаются незаметными, хотя тысячи жителей бедных стран находятся в небезопасных условиях.

The Guardian заключили, что все эти обстоятельства дают возможность кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу указывать на закономерные провалы Джо Байдена, тем самым ставя кандидата от Демократической партии Камалу Харрис в невыгодное положение на предстоящих выборах в ноябре, когда политика Соединённых Штатов Америки может подвергнуться изменениям.